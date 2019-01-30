Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, AB dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek

Çavuşoğlu, AB dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB adaylık süreci ve ikili ilişkileriyle ilgili görüşmelerin yapılacağı bir AB dışişleri bakanları gayriresmi toplantısına katılacak.

Çavuşoğlu, AB dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek, System.String[]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB adaylık süreci ve ikili ilişkileriyle ilgili görüşmelerin yapılacağı bir AB dışişleri bakanları gayriresmi toplantısına katılacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:04 

Türkiye, Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Ekonomi
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