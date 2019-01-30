Çavuşoğlu, AB dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek
2 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB adaylık süreci ve ikili ilişkileriyle ilgili görüşmelerin yapılacağı bir AB dışişleri bakanları gayriresmi toplantısına katılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:04
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