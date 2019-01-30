Çavuşoğlu AB Dışişleri Bakanlarıyla Bir Araya Gelecek
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Romanya'da 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde düzenlenecek "Gymnich toplantısı"na katılacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Avrupa Birliği
(AB
) üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Romanya
'da 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde düzenlenecek "Gymnich toplantısı"na katılacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
ve Romanya Dışişleri Bakanı
Teodor Melescanu'nun davetine icabetle AB üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılacağı Bükreş
'te düzenlenecek gayri resmi nitelikteki toplantıya iştirak edecek.
"Gymnich toplantısı" formatının, dış politika gelişmeleri hakkında fikir teatisine imkan tanıdığı vurgulanan açıklamada, "Söz
konusu toplantıda, AB üyesi ve aday ülkelerin ortak çıkarlarının ve sınamalarının bulunduğu alanlar özelinde Çin
ile Balkanların geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunulması, ayrıca AB sürecimiz ve ikili ilişkilerle ilgili olarak bazı üye ülke bakanlarıyla görüşmeler yapılması öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:32 Kaynak: AA
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