Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "AB ile müzakereleri sürdüreceğiz"
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Çavuşoğlu: "AB ile müzakereleri sürdüreceğiz"

51 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, XI. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Samsun Valiliğince düzenlenen etkinlikte Ticaret Odası üyeleri, yerel medya temsilcileri, öğrenciler ve akademisyenlere hitap etti.

Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, XI. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Samsun Valiliğince düzenlenen etkinlikte Ticaret Odası üyeleri, yerel medya temsilcileri, öğrenciler ve akademisyenlere hitap etti.
Mevlüt Çavuşoğlu, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:58 Kaynak: AA
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