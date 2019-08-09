Çavuşoğlu: "AB ile müzakereleri sürdüreceğiz"
51 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, XI. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Samsun Valiliğince düzenlenen etkinlikte Ticaret Odası üyeleri, yerel medya temsilcileri, öğrenciler ve akademisyenlere hitap etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:58 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, XI. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Samsun
Valiliğince düzenlenen etkinlikte Ticaret Odası üyeleri, yerel medya temsilcileri, öğrenciler ve akademisyenlere hitap etti.
5 kadının sokak ortasındaki eş kavgası kameraya yansıdı Çavuşoğlu'ndan net "güvenli bölge" mesajı: Buna müsaade etmeyeceğiz Meclisteki 4 partiden ABD'ye Gülen'i "İade edin" çağrısı Kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi sonrası konut kredisine başvuru sayısı 34 bini buldu