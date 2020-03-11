Çavuşoğlu: AB ile yeni bir yol haritası üzerinde çalışacağız, 17 Mart'ta üçlü görüşme olacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çavuşoğlu: AB ile yeni bir yol haritası üzerinde çalışacağız, 17 Mart'ta üçlü görüşme olacak - Son Dakika Dünya

Çavuşoğlu: AB ile yeni bir yol haritası üzerinde çalışacağız, 17 Mart'ta üçlü görüşme olacak

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel ziyaretinin hemen ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programına konuk oldu; Suriye ve göç krizine yönelik soruları cevapladı.

Çavuşoğlu: AB ile yeni bir yol haritası üzerinde çalışacağız, 17 Mart'ta üçlü görüşme olacak, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel ziyaretinin hemen ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programına konuk oldu; Suriye ve göç krizine yönelik soruları cevapladı. Çavuşoğlu, "Yeni bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan ise Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile 17 Mart tarihinde İstanbul'da bir araya geleceğini belirtti.


Çavuşoğlu: Yeni bir yol haritası üzerinde anlaşmaya çalışacağız


Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği ile yeni bir yol haritası üzerinde çalışacağız. Anlaşmayı ümit ediyoruz. Bugünün şartları 2016'daki göçmenlerin ihtiyaçlarından farklı. Yeni şartlar çerçevesinde neler yapabiliriz bunları konuşacağız. 2016'da İdlib durumu yoktu, Barış Harekatı veya Zeytin Dalı da yok. Şimdi oralar güvenli bölge oldu. Göçmenlerin bu bölgelere gönüllü olarak gönderilmesi için neler yapılması gerekiyor, bunlar konuşulmalı." dedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Açıklama: Koronavirüsle mücadeleyi ciddiye almalıyız İran'da "Alkol koronavirüse iyi geliyor" söylentisi 67 can aldı G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından zaferle döndük

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 18:42:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çavuşoğlu: AB ile yeni bir yol haritası üzerinde çalışacağız, 17 Mart'ta üçlü görüşme olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]