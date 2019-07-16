Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, AB İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bujar Osmani ile görüştü
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Çavuşoğlu, AB İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bujar Osmani ile görüştü

3 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bujar Osmani ile görüştü.

Çavuşoğlu, AB İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bujar Osmani ile görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bujar Osmani ile görüştü.

Görüntü Dökümü

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-Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bujar Osmani'nin görüşmesi


Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:00 Kaynak: DHA
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