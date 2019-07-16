Çavuşoğlu, AB İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bujar Osmani ile görüştü
3 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bujar Osmani ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:00 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Avrupa Birliği
(AB) İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı
Bujar Osmani ile görüştü.
Görüntü Dökümü
----------------
-Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bujar Osmani'nin görüşmesi
AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına Yunanistan'tan yorum AB'nin yaptırım kararına Çavuşoğlu'ndan tepki: Ciddiye almaya gerek yok AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Şiddetle reddediyorum Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman, yoğun bakıma kaldırıldı