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Çavuşoğlu: "AB katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vakti geldi"
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri büyükelçileriyle toplantıda bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:07 Kaynak: AA
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