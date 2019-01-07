Çavuşoğlu, AB Komiseri Christos Stylianides'i Kabul Etti
9 dakika önce
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komiseri Christos Stylianides'i kabul ettikten sonra heyetlerarası görümeye geçildi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komiseri Christos Stylianides'i kabul ettikten sonra heyetlerarası görümeye geçildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:19 Kaynak: DHA
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