Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, AB Komiseri Christos Stylianides'i Kabul Etti

Çavuşoğlu, AB Komiseri Christos Stylianides'i Kabul Etti

8 dakika önce

Çavuşoğlu, AB Komiseri Christos Stylianides'i kabul ettiDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komiseri Christos Stylianides'i kabul ettikten sonra heyetlerarası görümeye geçildi.

Çavuşoğlu, AB Komiseri Christos Stylianides'i kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komiseri Christos Stylianides'i kabul ettikten sonra heyetlerarası görümeye geçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:20 Kaynak: DHA

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