Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Stylianides'i Kabul Etti

Çavuşoğlu, AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Stylianides'i Kabul Etti

1 saat önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Christos Stylianides'in tokalaşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Christos Stylianides görüşmesinden görüntüler Heyetlerarası görüşmeden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İnsani Yardım ve...

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Christos Stylianides'in tokalaşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Christos Stylianides görüşmesinden görüntüler
Heyetlerarası görüşmeden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides ve beraberindeki hayeti kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:08 Kaynak: AA

Christos Stylianides, Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Güncel
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