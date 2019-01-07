Çavuşoğlu, AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Stylianides'i Kabul Etti
1 saat önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Christos Stylianides'in tokalaşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Christos Stylianides görüşmesinden görüntüler Heyetlerarası görüşmeden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İnsani Yardım ve...
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:08 Kaynak: AA
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