Çavuşoğlu, AB Komisyonunun Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Hahn ile Görüştü
40 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Londra'da AB Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Londra
'da AB
Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn
ile görüştü. İngiltere
'de düzenlenen " Ürdün
'ün Ekonomik Büyümesi ve Fırsatlar: 2019 Londra Girişimi" programına katılmak üzere başkent Londra'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, AB Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile görüştü.
Temasları hakkında sosyal medya hesabı üzerine açıklama yapan Hahn, "Türkiye
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Ürdün'ün büyümesi ve Ürdün'e yapılacak yatırımların desteklenmesi üzerine gerçekşeştirilen konferansta değerli bir fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı. - LONDRA
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:00 Kaynak: İHA
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