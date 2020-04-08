Çavuşoğlu AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Varhelyi ile telefonda görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Varhelyi ile telefonda görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile telefon görüşmesi yaptı.
Varhelyi ile telefon görüşmesini Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, "AB üyesi ülkeler ile aday ülkeler yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ortak mücadele etmeli. Sağlık, ticaret ve ulaştırma konularında Türkiye ile AB arasındaki iş birliğini artırmalıyız." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:34 Kaynak: AA
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