Çavuşoğlu, AB'yle müzakerelere başlayan Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'u kutladı - Son Dakika

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Çavuşoğlu, AB'yle müzakerelere başlayan Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'u kutladı
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerine resmen başlaması kararlaştırılan Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'u tebrik etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerine resmen başlaması kararlaştırılan Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'u tebrik etti.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ve Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "AB ile üyelik müzakerelerine başlamaları kararlaştırılan dost ve müttefik Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'u tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.
AB'nin "geç de olsa doğru kararı verdiğini" vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu karar Balkanlar'ın istikrar ve refahına katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:56 Kaynak: AA
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