Çavuşoğlu ab yüksek temsilcisi josep borell ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu ab yüksek temsilcisi josep borell ile görüştü
6 saat önce
ÇAVUŞOĞLU AB Yüksek Temsilcisi Josep Borell ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:22 Kaynak: DHA
ÇAVUŞOĞLU AB Yüksek Temsilcisi Josep Borell ile görüştü
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