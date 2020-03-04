Çavuşoğlu ab yüksek temsilcisi josep borell ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu ab yüksek temsilcisi josep borell ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu ab yüksek temsilcisi josep borell ile görüştü

6 saat önce

ÇAVUŞOĞLU AB Yüksek Temsilcisi Josep Borell ile görüştü.

ÇAVUŞOĞLU AB Yüksek Temsilcisi Josep Borell ile görüştü

Çavuşoğlu ab yüksek temsilcisi josep borell ile görüştü

Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:22 Kaynak: DHA
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