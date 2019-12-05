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Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, ab yüksek temsilcisi ve ak başkan yardımcısı josep borrell fontelles ile... - Son Dakika

Çavuşoğlu, ab yüksek temsilcisi ve ak başkan yardımcısı josep borrell fontelles ile...

6 saat önce

Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi ve AK Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştüSlovakya, (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.

Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi ve AK Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü

Slovakya, (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.

Çavuşoğlu, ab yüksek temsilcisi ve ak başkan yardımcısı josep borrell fontelles ile...

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:05 Kaynak: DHA
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