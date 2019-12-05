Slovakya , ( DHA ) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , AB Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.

Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi ve AK Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü

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