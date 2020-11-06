Çavuşoğlu: ABD'de kim seçilirse seçilsin Türkiye olarak aynı anlayışla yaklaşacağız - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'deki başkanlık seçimine ilişkin Amerikan halkının verdiği karara siyasetçiler kadar herkesin saygı duyması gerektiğini belirtti. Başkanlığa kim seçilirse seçilsin yeni Amerikan yönetimine de aynı anlayışla yaklaşacaklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak ilişkilerimizi geliştirme konusunda samimi bir tutum sergileyeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde, başkanlığını üstlendiği Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. ABD'deki başkanlık seçimleri ile ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Sonuçta Amerikan halkının verdiği karara başta Amerikalı siyasetçiler olmak üzere bizler de saygı duymak durumundayız" dedi.

Türkiye'deki iktidarların Demokrat ve Cumhuriyetçi yönetimlerle çalıştığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "İlişkilerimizi partiler üstü ya da siyaset üstü görüyoruz. Bu her zaman böyle oldu mu sahada, böyle olmadı. Hem cumhuriyetçi hem demokrat yönetimleriyle ilişkilerimizde inişler çıkışlar yaşadığımız dönemler de oldu. ve seçim öncesi açıklamalarında farklı olduğunu gördük. Şu anki yönetim iş başına gelmeden önce yönetimin içinde olan kişilerin seçim öncesi hatta darbe girişimi döneminde Türkiye aleyhine ağır eleştiriler yaptığını da gördük. Ama neticede 4 yıldır bu yönetim ile öyle veya böyle çalışmaya çalıştık, iş birliği yapmaya çalıştık, her zaman olmadı, inişler çıkışlar oldu."Gerginliklerin de yaşandığını aktaran Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Dolayısıyla kim seçilirse seçilsin Türkiye olarak aynı anlayışla herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak, yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız. Hangisi seçilirse seçilsin, seçimden sonraki yeni yönetimden bahsediyorum. Diğer taraftan şahısların ve başkan olmak üzere veya dışişleri bakanı kişilerin dış politikaya da başka ülkelerle ilişkilerine katkısı olumlu ya da olumsuz yönde olabiliyor mu, oluyor. İlişkileri etkileyebilir mi, etkileyebilir. Örneğin iki bakan arasında ya da iki devlet başkanı arasında samimi ilişkiler de olumlu etkiler. veya tersine olursa olumsuz etkileyebilir."

Devletler arasında samimi ilişkiler ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump dostluğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu "Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump'ın arasındaki bu samimi dostluk en zor zamanlarda bile faydasını gösterdi. Birçok zor konu ve gündemler yaşadık. Başta S-400 ve F-35 olmak üzere. FETÖ meselesine baktığımız zaman daha önceki yönetimden başladı, bu yönetimden de netice alamadık. Yanıbaşımızda PKK ile ilgili mücadelemizde de ya da Suriye içindeki PKK/YPG yapılanmasına baktığımız zaman yine sorunlar geçmiş yönetimden bu yönetime kadar devam etti. Kim göreve getirilirse getirilsin Amerikan halkı tarafından biz Türkiye olarak ilişkilerimizi geliştirme konusunda samimi bir tutum sergileyeceğiz. Var olan sorunlar çözümü konusunda da samimi adımlar atmak istiyoruz. Bu samimi adımların karşılığını da Amerikan yönetiminden görmek isteriz" dedi.