Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, ABD'de Yaşayan Türklerle Bir Araya Geldi - New

Çavuşoğlu, ABD'de Yaşayan Türklerle Bir Araya Geldi - New

15 dakika önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretinden detaylar NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunda kentteki Türk toplumunun önde gelen temsilcileri ile görüştü.

Çavuşoğlu, ABD'de Yaşayan Türklerle Bir Araya Geldi - New, System.String[]
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretinden detaylar NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunda kentteki Türk toplumunun önde gelen temsilcileri ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:13 Kaynak: AA

Türkiye, New York, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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