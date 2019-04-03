Çavuşoğlu, ABD'de Yaşayan Türklerle Bir Araya Geldi - New
15 dakika önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretinden detaylar NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunda kentteki Türk toplumunun önde gelen temsilcileri ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:13 Kaynak: AA
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