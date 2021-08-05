Çavuşoğlu: "ABD'den iki helikopter gönderme teklifi oldu, detaylarını çalışıyoruz" - Son Dakika

Çavuşoğlu: "ABD'den iki helikopter gönderme teklifi oldu, detaylarını çalışıyoruz"

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. (2) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'den iki helikopter gönderme teklifi oldu, detaylarını çalışıyoruz" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "1055 aileye 17 milyon lira ödeme yapıldı. Hasar tespit yapılan mahallelerde vatandaşlara maddi yardımları hızlı bir şekilde ulaştıracağız"

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