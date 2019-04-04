Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(Abd Dışişleri Açıklaması) Biz Çok Şaşırdık, Gerek Açıklamanın Tonu Gerekse Pompeo'nun...

Çavuşoğlu: "(Abd Dışişleri Açıklaması) Biz Çok Şaşırdık, Gerek Açıklamanın Tonu Gerekse Pompeo'nun...

28 dakika önce

Çavuşoğlu: "(ABD Dışişleri açıklaması) Biz çok şaşırdık, gerek açıklamanın tonu gerekse Pompeo'nun ifade ettiği söylenen ifadeler gerçeği yansıtmıyor"

Çavuşoğlu:
Çavuşoğlu: " (ABD Dışişleri açıklaması) Biz çok şaşırdık, gerek açıklamanın tonu gerekse Pompeo'nun ifade ettiği söylenen ifadeler gerçeği yansıtmıyor"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:08 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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