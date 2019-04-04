Çavuşoğlu: "(Abd Dışişleri Açıklaması) Biz Çok Şaşırdık, Gerek Açıklamanın Tonu Gerekse Pompeo'nun...
28 dakika önce
Çavuşoğlu: "(ABD Dışişleri açıklaması) Biz çok şaşırdık, gerek açıklamanın tonu gerekse Pompeo'nun ifade ettiği söylenen ifadeler gerçeği yansıtmıyor"
Çavuşoğlu: " (ABD
Dışişleri açıklaması) Biz çok şaşırdık, gerek açıklamanın tonu gerekse Pompeo'nun ifade ettiği söylenen ifadeler gerçeği yansıtmıyor"
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:08 Kaynak: AA
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