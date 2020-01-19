Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:17 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
Görüntü Dökümü
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-Bakanların tokalaşması
-Bakanların sohbet etmesi
-Görüşmeden görüntüler
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