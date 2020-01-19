Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Görüntü Dökümü

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-Bakanların tokalaşması

-Bakanların sohbet etmesi

-Görüşmeden görüntüler


Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:17 Kaynak: DHA
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