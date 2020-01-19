Çavuşoğlu, abd dışişleri bakanı mike pompeo ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü

Almanya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.