Çavuşoğlu, abd dışişleri bakanı mike pompeo ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, abd dışişleri bakanı mike pompeo ile görüştü
6 saat önce
Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştüAlmanya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:24 Kaynak: DHA
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