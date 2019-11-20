Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü
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Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çavuşoğlu'nun Pompeo ile tokalaşması

-Çavuşoğlu ve Pompeo'nun ABD ve Türkiye bayrakları önünde poz vermesi


Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:33 Kaynak: DHA
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