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Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:33 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Çavuşoğlu'nun Pompeo ile tokalaşması
-Çavuşoğlu ve Pompeo'nun ABD ve Türkiye bayrakları önünde poz vermesi
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