Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, abd dışişleri bakanı pompeo ile görüştü
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Çavuşoğlu, abd dışişleri bakanı pompeo ile görüştü

6 saat önce

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştüBelçika, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü

Belçika, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Çavuşoğlu, abd dışişleri bakanı pompeo ile görüştü

Amerika Birleşik Devletleri, Brüksel, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:45 Kaynak: DHA
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