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Çavuşoğlu, abd dışişleri bakanı pompeo ile görüştü
6 saat önce
Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştüBelçika, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:45 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü
Belçika, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
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