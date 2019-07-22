Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: ABD F-35'leri vermezse ihtiyaçlarımızı başka kaynaklardan gideririz
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Çavuşoğlu: ABD F-35'leri vermezse ihtiyaçlarımızı başka kaynaklardan gideririz

6 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin F-35 savaş uçakları vermemesi durumunda, Türkiye'nin kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan gidereceğini söyledi

Çavuşoğlu: ABD F-35'leri vermezse ihtiyaçlarımızı başka kaynaklardan gideririz, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin F-35 savaş uçaklarını vermemesi durumunda Türkiye'nin ihtiyaçlarını başka kaynaklardan gidereceğini söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:52 
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