Çavuşoğlu: ABD F-35'leri vermezse ihtiyaçlarımızı başka kaynaklardan gideririz
6 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin F-35 savaş uçakları vermemesi durumunda, Türkiye'nin kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan gidereceğini söyledi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin F-35 savaş uçaklarını vermemesi durumunda Türkiye'nin ihtiyaçlarını başka kaynaklardan gidereceğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:52
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