Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Abd ile Aramızda Üç Tane Yüksek Düzeyli Çalışma Grubu Var" - Ankara

Çavuşoğlu: "Abd ile Aramızda Üç Tane Yüksek Düzeyli Çalışma Grubu Var" - Ankara

12 dakika önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn ile ortak basın toplantısı düzenledi.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn ile ortak basın toplantısı düzenledi.(8)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:54 Kaynak: AA

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