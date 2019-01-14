Çavuşoğlu: "Abd ile Aramızda Üç Tane Yüksek Düzeyli Çalışma Grubu Var" - Ankara
12 dakika önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn ile ortak basın toplantısı düzenledi.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn ile ortak basın toplantısı düzenledi.(8)
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:54 Kaynak: AA
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