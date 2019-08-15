Çavuşoğlu: "(ABD ile güvenli bölge mutabakatı) Henüz detaylandırılması gereken birçok konu var"
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Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis'in konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis, ortak basın toplantısı düzenledi.
Sierra Leone Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:23 Kaynak: AA
Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis'in konuşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun konuşması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis, ortak basın toplantısı düzenledi. -3-
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