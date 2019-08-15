Çavuşoğlu: ABD ile güvenli bölge mutabakatında detaylandırılması gereken birçok konu var
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile güvenli bölge mutabakatı konusunda henüz detaylandırılması gereken birçok konu bulunduğunu söyledi.
Türkiye
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, ABD ile güvenli bölge mutabakatı konusunda henüz detaylandırılması gereken birçok konu bulunduğunu söyledi.
Çavuşoğlu, Sierra Leone
Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile Ankara
'da düzenlediği ortak basın toplantısında ABD ile ilişkilerle ilgili soruları da yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:03
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