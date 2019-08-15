Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: ABD ile güvenli bölge mutabakatında detaylandırılması gereken birçok konu var
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Çavuşoğlu: ABD ile güvenli bölge mutabakatında detaylandırılması gereken birçok konu var

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile güvenli bölge mutabakatı konusunda henüz detaylandırılması gereken birçok konu bulunduğunu söyledi.

Çavuşoğlu: ABD ile güvenli bölge mutabakatında detaylandırılması gereken birçok konu var, System.String[]
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile güvenli bölge mutabakatı konusunda henüz detaylandırılması gereken birçok konu bulunduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında ABD ile ilişkilerle ilgili soruları da yanıtladı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:03 
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