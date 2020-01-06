Çavuşoğlu: "ABD ile ilişkilerimiz 2019 yılında sorunlu bir yıl oldu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'ABD ile ilişkilerimiz 2019 yılında sorunlu bir yıl oldu' - Son Dakika

Çavuşoğlu: "ABD ile ilişkilerimiz 2019 yılında sorunlu bir yıl oldu"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2019 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2019 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenledi. (4)

Çavuşoğlu: ABD ile ilişkilerimiz 2019 yılında sorunlu bir yıl oldu

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:42 Kaynak: AA
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