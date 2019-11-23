Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, ABD ile S-400 görüşmelerini anlattı: Dayatmayı kabul etmeyiz
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, ABD ile S-400 görüşmelerini anlattı: Dayatmayı kabul etmeyiz - Son Dakika

Çavuşoğlu, ABD ile S-400 görüşmelerini anlattı: Dayatmayı kabul etmeyiz

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları NAGOYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları NAGOYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, ABD ile S-400 görüşmelerini anlattı: Dayatmayı kabul etmeyiz

Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:05 Kaynak: AA
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