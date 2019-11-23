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Çavuşoğlu, ABD ile S-400 görüşmelerini anlattı: Dayatmayı kabul etmeyiz
7 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları NAGOYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:05 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları NAGOYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
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