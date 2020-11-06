Çavuşoğlu: "(ABD) İlişkilerimizi partiler üstü ya da siyaset üstü görüyoruz" - Son Dakika

Çavuşoğlu: "(ABD) İlişkilerimizi partiler üstü ya da siyaset üstü görüyoruz"
06.11.2020 15:04
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen "Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı"na ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen "Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı"na ilişkin basın toplantısı düzenledi. (2)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Biz her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa karşıyız. Bunların hepsini de insanlık suçu olarak görüyoruz"
Bakan Çavuşoğlu: "(ABD'de) Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD) İlişkilerimizi partiler üstü ya da siyaset üstü görüyoruz"
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