Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi - Son Dakika
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Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, bugün düzenlenecek Libya Konferansı kapsamında bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'de ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Türkiye-ABD ilişkilerini ve Libya Konferansı'nı görüştük. Libya'da kalıcı ateşkes ile siyasi sürece dönüş için tüm aktörlerle temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:28 Kaynak: AA
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