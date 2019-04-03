Çavuşoğlu ABD'li Mevkidaşı Pompeo ile Görüştü
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Türk-Amerikan ilişkilerini ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
ile Türk-Amerikan ilişkilerini ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdi.
ABD'nin başkenti Washington
'daki Dışişleri Bakanlığı
'nda gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
Çavuşoğlu ile Pompeo arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ve son gelişmelerin ele alındığı ve ikili ilişkilerin öneminin vurgulandığı kaydedildi.
Bakan Çavuşoğlu, NATO'nun 70. yılı dolayısıyla yarın yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Washington'da bulunuyor.
Çavuşoğlu'nun Washington temasları kapsamında Beyaz Saray
Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
ile de yarın bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:03 Kaynak: AA
Bu Dondurmayı Yiyenin Ağzından Duman Çıkıyor
Bakan Turhan: İstanbul Havalimanı'nın 194-225 Bin Kişi Aralığında İstihdam Oluşturması Bekleniyor
ABD'den, Türkiye'nin S-400 Alımıyla İlgili Kritik Açıklama: Büyük Risk Arz Ediyor
Son Dakika! Türkiye'nin ABD'nin S-400 Tehdidine Tepki: ABD Artık Bir Karar Vermeli