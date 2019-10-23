Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD askeri yetkililerinin, Türkiye 'nin askeri makamlarına YPG/ PKK 'lı teröristlerin Barış Pınarı Harekatı operasyon bölgesinden çekildiğini yazılı olarak bildirdiğini teyit etti.

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