Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD askeri yetkililerinin, Türkiye'nin askeri makamlarına YPG/ PKK'lı teröristlerin Barış Pınarı Harekatı operasyon bölgesinden çekildiğini yazılı olarak bildirdiğini teyit etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:48 Kaynak: AA
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