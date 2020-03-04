Çavuşoğlu abd'nin bm daimi temsilcisi büyükelçi kelly craft'ı kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu abd'nin bm daimi temsilcisi büyükelçi kelly craft'ı kabul etti - Son Dakika

Çavuşoğlu abd'nin bm daimi temsilcisi büyükelçi kelly craft'ı kabul etti

15 dakika önce

Çavuşoğlu ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kelly Craft'ı kabul etti.

Çavuşoğlu ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kelly Craft'ı kabul etti

Çavuşoğlu abd'nin bm daimi temsilcisi büyükelçi kelly craft'ı kabul etti

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:59 Kaynak: DHA
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