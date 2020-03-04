Çavuşoğlu abd'nin bm daimi temsilcisi büyükelçi kelly craft'ı kabul etti - Son Dakika

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Çavuşoğlu abd'nin bm daimi temsilcisi büyükelçi kelly craft'ı kabul etti
15 dakika önce
Çavuşoğlu ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kelly Craft'ı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:59 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kelly Craft'ı kabul etti
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