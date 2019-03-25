Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: ABD'nin Golan Tepeleri Kararını Kabul Etmiyoruz

Çavuşoğlu: ABD'nin Golan Tepeleri Kararını Kabul Etmiyoruz

1 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biraz önce ABD Başkanı Donald Trump, sözde Golan Tepeleri'nin İsrail toprakları olduğunu kabul eden bir belgeye imza attı.

Çavuşoğlu: ABD'nin Golan Tepeleri Kararını Kabul Etmiyoruz, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biraz önce ABD Başkanı Donald Trump, sözde Golan Tepeleri'nin İsrail toprakları olduğunu kabul eden bir belgeye imza attı. Bu topraklar Suriye topraklarıdır. Bunu büyük bir marifetmiş gibi şova dönüştürdü, yanı başında da Netanyahu. Biz bu imzaya karşıyız, bu karara karşıyız, bunu kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Memur-Sen'in Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki toplantıya katıldı. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu kabul eden kararnameyi imzalamasına ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Biraz önce ABD Başkanı Donald Trump, sözde Golan Tepeleri'nin İsrail toprakları olduğunu kabul eden bir belgeye imza attı. Bu topraklar Suriye topraklarıdır. Bunu büyük bir marifetmiş gibi şova dönüştürdü, yanıbaşında da Netanyahu. Biz bu imzaya karşıyız, bu karara karşıyız, bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bugün Suriye rejimi ile ilişkilerimizin bu boyutta olması böyle bir kararı kabul etmemizi gerektirmez. Tam tersi Türkiye Cumhuriyeti ilkeli tutum sergilemiştir." dedi. 

'NETANYAHU'YA SEÇİM HEDİYESİ'

Mevlüt Çavuşoğlu, atılan imzanın İsrail'in işgalini meşrulaştırmayacağına vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Buralar Suriye ve Suriye halkının topraklarıdır. İmza, İsrail işgalini meşrulaştırmaz. Trump'ın bu imzası, şu anda seçim öncesinde zor durumda olan Netanyahu'ya adeta seçim hediyesidir. Yolsuzlukla sorgulanan, hukuk önünde hesap veren Netanyahu'ya bu hediyenin faydası olmaz. Kendi halkını bile bölen, bugün de Gazze'yi bombardımana tutan bu zalime ne yapsanız faydası yok, bu yüzden ABD'nin bu çabaları beyhudedir. ABD'nin hukuk tanımaz kararlarını biz kabul etmiyoruz. Uluslararası hukuku hiçe sayan, Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan adımları ardı ardına görmeye başladık. Önce büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştır, sürekli İsrail zulmüne verdikleri destek ve şimdi Golan Tepeleri'ni işgaline meşruiyet çabaları. Türkiye sonuna kadar bu konuda gereğini yapacaktır. Tek taraflı adımları biz desteklemiyor, kabul etmiyoruz. Her platformda ne gerekiyorsa onu yapacağız." - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:46 Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Golan Tepeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararnamesine Türkiye'den İlk Tepki Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararına Dünyadan Tepki Yağıyor: Tutumumuz Değişmedi, Tanımıyoruz İş Kadını Leyla Alaton: Erdoğan'ı Son Derece Feminist Buluyorum İskenderpaşa Cemaati, Cumhur İttifakı'nı Destekleyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 22:17:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: ABD'nin Golan Tepeleri Kararını Kabul Etmiyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]