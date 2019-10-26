Çavuşoğlu: "ABD'nin Interpol tarafından aranan bir teröristle diyalog kurması kabul edilemez"
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:27 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi. (10)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'nin Interpol tarafından aranan bir teröristle diyalog kurması kabul edilemez"
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