Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "ABD'nin Interpol tarafından aranan bir teröristle diyalog kurması kabul edilemez"
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'ABD'nin Interpol tarafından aranan bir teröristle diyalog kurması kabul edilemez'

Çavuşoğlu: "ABD'nin Interpol tarafından aranan bir teröristle diyalog kurması kabul edilemez"

14 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi. (10)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'nin Interpol tarafından aranan bir teröristle diyalog kurması kabul edilemez"

Çavuşoğlu: ABD'nin Interpol tarafından aranan bir teröristle diyalog kurması kabul edilemez

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:27 Kaynak: AA
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