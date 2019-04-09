Çavuşoğlu: "(Abd'nin İran Devrim Muhafızları Kararı) Bu Tür Kararlar, Bölgemizde İstikrarsızlığa...
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:38 Kaynak: AA
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