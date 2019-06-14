Çavuşoğlu: "(ABD'nin olası yaptırımları) ABD bize yönelik olumsuz adımlar atarsa bizim de...

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1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:49 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun açıklamaları
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı
Editör Masası'na konuk oldu. (2)
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