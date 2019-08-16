Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: 'ABD'nin Oyalama Taktiği Geçerli Olmayacak'
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Çavuşoğlu: 'ABD'nin Oyalama Taktiği Geçerli Olmayacak'

31 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan "güvenli bölge" konusunda "ABD'nin oyalama taktiği geçerli olmayacaktır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan "güvenli bölge" konusunda "ABD'nin oyalama taktiği geçerli olmayacaktır. Münbiç'te böyle bir oyalamaya gittiler ama Fırat'ın doğusundaki bölge terör yuvası oldu" dedi
Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç, Suriye, Fırat, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:04 
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