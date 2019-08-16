Çavuşoğlu: 'ABD'nin Oyalama Taktiği Geçerli Olmayacak'
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan "güvenli bölge" konusunda "ABD'nin oyalama taktiği geçerli olmayacaktır.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Suriye
'nin kuzeyinde kurulması planlanan "güvenli bölge" konusunda "ABD'nin oyalama taktiği geçerli olmayacaktır. Münbiç
'te böyle bir oyalamaya gittiler ama Fırat
'ın doğusundaki bölge terör yuvası oldu" dedi
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:04
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