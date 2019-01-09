Çavuşoğlu: ABD'nin Suriye'den Çekilmede Zorlukları Olduğunu Görüyoruz (Yeniden)

Çavuşoğlu: ABD'nin Suriye'den çekilmede zorlukları olduğunu görüyoruzDIŞIŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilmesinde bazı zorlukları olduğunu gördüklerini söyleyerek, "Bir terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra, bu kadar angaje olduktan sonra terör örgütünden ayrılmak...

Çavuşoğlu: ABD'nin Suriye'den çekilmede zorlukları olduğunu görüyoruz



DIŞIŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilmesinde bazı zorlukları olduğunu gördüklerini söyleyerek, "Bir terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra, bu kadar angaje olduktan sonra terör örgütünden ayrılmak o kadar da kolay olmuyor. ABD'nin karşı karşıya kaldığı zorluklardan bir tanesi bu" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dış politikadaki gelişmelere ilişkin TBMM Dışişleri Komisyonunda bilgi verdi. Mevlüt Çavuşoğlu, dış politikadaki Suriye konusunun öncelik olduğunu söyleyerek ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendirdi. Mevlüt Çavuşoğlu "Görüyoruz ki ABD'nin bu kararından ABD'yi vazgeçirmek için çaba sarfeden ülkeler de var. ABD içinde farklı sesler var. Tüm bunları konsolide etmeye çalışıyoruz. Muhataplarımızla bu konuları enine boyuna değerlendiriyoruz. Son günlerde, ABD'nin mazeret olarak, özellikle 'Kürtleri öldürmeyin' gibi söylemlerini de şiddetle reddettiğimizi zaten defaatle söyledik. Burada, çekilmekte ABD'nin bazı zorlukları olduğunu görüyoruz. Bir terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra, bu kadar angaje olduktan sonra terör örgütünden ayrılmak o kadar da kolay olmuyor. ABD'nin karşı karşıya kaldığı zorluklardan bir tanesi bu. Ama kendi içinde farklı kurumlardan farklı seslerin geldiğini de görüyoruz" diye konuştu.



'SURİYE'DE DOĞACAK BOŞLUKTAN TERÖR ÖRGÜTLERİ FAYDALANMASIN'



Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını anımsatarak şöyle konuştu:



"Buradan doğacak boşluktan terör örgütleri faydalanmasın. Ne DEAŞ, ne YPG/PKK. Bizim için hepsi aynıdır. Başka sorunların da ortaya çıkmaması için Türkiye'nin, bugüne kadar birlikte çalıştığı ortaklarıyla da süreci değerlendirdik. Bu anlamda Moskova ziyaretimizi zaten takip etmiştiniz, aynı şekilde İran ile de yakın temas içindeyiz. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Seversiniz, sevmezsiniz yani bunu ABD ve diğer ülkeler için söylüyorum, İran da Suriye de bir aktördür. Dolayısıyla, burada var olan aktörlerle yapıcı bir şekilde çalışmaya devam etmemiz lazım. YPG/PKK'nın Suriye topraklarında güçlenerek ülkemize tehdit oluşturmasının önüne geçmek için gerekli tedbirlerimizi aldık. Adımlarımızı nasıl Afrin'de attıysak, nasıl Fırat Kalkanı ile Fırat Nehri'nin batısında Cerablus bölgesinde ve El Bab'a kadar adımlarımızı attıysak, Fırat'ın doğusunda da bu adımları atmaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğiz."



'İDLİB MUHTIRASI SURİYE'DE SİYASİ ÇÖZÜM İÇİN ÖNEMLİ'



Çavuşoğlu, Suriye'de siyasi sürecin önemine dikkat çekerek, "İdlib'deki mevcut durumun muhafaza edilmesi önemli. Sahada zorluklar var; ama bunların üstesinden geliyoruz. Bir taraftan rejimin siyasi çözüm yerine askeri çözümü tercih etmesi, diğer taraftan sahada radikal grupların olması ki son zamanlarda bazı çatışmalar da var, işimizi zorlaştırsa da bugüne kadar bu İdlib muhtırasının uygulanmasında bir sorun yaşanmadı. Bundan sonra da yaşanmasını arzu etmiyoruz. İdlib muhtırası Suriye'de siyasi çözüm için çok önemli. Suriye'nin istikrarı, barışı ve huzuru bizim için de çok önemlidir" diye konuştu.



'CUMHURBAŞKANIMIZIN RUSYA ZİYARETİ OLACAK'



Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile ilgili ilişkiler konusunda ise "Önümüzdeki süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın da Rusya ziyareti olacak. Soçi formatında üçlü zirve dönüşümlü olarak yine Rusya'da gerçekleşecek. 'Milli davamız' dediğimiz Kıbrıs sürecinde de Mayıs ayına kadar herhangi bir müzakere başlaması Avrupa Parlamentosu seçimlerinden dolayı gerçekçi görünmüyor. O zamana kadar gayriresmi şekilde tüm taraflarla görüşmelerimizi sürdüreceğiz" dedi.



'BALKANLARDA ARTAN GERGİNLİKTEN ENDİŞELİYİZ'



Mevlüt Çavuşoğlu, Balkanlardaki gelişmelere ilişkin şöyle dedi:



"Balkanlar'da artan gerginlikten endişeliyiz. Batılı ülkelerle bazı diğer ülkeler arasında bir rekabet ortamı oluşturulmaya çalışılıyor. Diğer taraftan Kosova ile Sırbistan arasındaki artan gerginlik bölgede istikrarı etkiliyor. Tüm bu gelişmeler Balkanlara daha fazla önem vermemiz gerektiğini gösteriyor. Yemen sorununun çözülmesi bu sene önceliklerimiz arasında olacak."



Görüntü dökümü:



-Çavuşoğlu açıklama



-Komisyondan görüntü



Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR/ANKARA,

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