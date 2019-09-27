Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in) Derinlikle ilgili görüşmedik demesi doğru...
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Çavuşoğlu: "(ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in) Derinlikle ilgili görüşmedik demesi doğru...

11 dakika önce

Çavuşoğlu: "(ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in) Derinlikle ilgili görüşmedik demesi doğru değil. Yani bizim söylediklerimizi iyi dinlememişler demek ki. Kendi ajandalarını sadece gündemde tutmaya çalışıyorlar"

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu: "(ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in) Derinlikle ilgili görüşmedik demesi doğru değil. Yani bizim söylediklerimizi iyi dinlememişler demek ki. Kendi ajandalarını sadece gündemde tutmaya çalışıyorlar"

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:26 Kaynak: AA
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