Çavuşoğlu: "(ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in) Derinlikle ilgili görüşmedik demesi doğru...
11 dakika önce
Çavuşoğlu: "(ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in) Derinlikle ilgili görüşmedik demesi doğru değil. Yani bizim söylediklerimizi iyi dinlememişler demek ki. Kendi ajandalarını sadece gündemde tutmaya çalışıyorlar"
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:26 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "(ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in) Derinlikle ilgili görüşmedik demesi doğru değil. Yani bizim söylediklerimizi iyi dinlememişler demek ki. Kendi ajandalarını sadece gündemde tutmaya çalışıyorlar"
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