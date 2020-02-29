Çavuşoğlu, ABD-Taliban arasındaki tarihi anlaşmanın imza törenine katıldı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da ABD ile Taliban arasında yapılan tarihi anlaşmanın imza törenine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim El Thani'nin davetine icabetle, Afganistan'da barışın tesisine yönelik çabalar bağlamında ABD ile Taliban arasında varılan anlaşmanın Doha'da düzenlenen imza törenine katıldı.

ABD, 19 yıllık Afganistan Savaşı'nın bitirilmesi noktasında önemli bir adım olarak görülen Taliban'la barış anlaşmasını imzaladı. Tarihi anlaşmaya göre ilk aşamada ABD, Afganistan'da konuşlu askerini çekerek 135 gün içinde 13 binden 8 bin 600'e indirecek. 14 ay içerisinde ise ABD, Afganistan'dan tüm askerlerini çekecek ve tüm üslerini temizleyecek.

ABD, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra 7 Ekim 2001'de Afganistan'da El Kaide ve Taliban'a yönelik askeri operasyon başlatmıştı. ABD askeri 19 yıldır Afganistan'da bulunuyor.

ABD ve Taliban arasında barış süreci, 2018'den beri sürüyor. 5 Eylül 2019'da Afganistan'daki ABD askerlerine Taliban tarafından bombalı saldırı düzenlenmesi sonucu 1 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği gerekçesiyle barış görüşmeleri Washington tarafından iptal edilmişti. Taliban'ın elinde rehin tuttuğu 2 ABD vatandaşını serbest bırakmasıyla ise barış görüşmeleri haftalar sonra yeniden başlamıştı.