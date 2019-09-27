Çavuşoğlu: ABD Türkiye'yi F-35 programına yeniden dahil etmek üzerinde düşünüyor
58 dakika önce
Çavuşoğlu: ABD Türkiye'yi F-35 programına yeniden dahil etmek üzerinde düşünüyor
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye'yi F-35 savaş jetleri programına yeniden dahil etmek üzerinde düşündüğünü söyledi.
ABD'nin New York şehrinde açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Gelinen noktadan memnun değiliz. Amerikalılara bunu açıkça söyledik. ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü temizleriz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:45
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