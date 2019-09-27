Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: ABD Türkiye'yi F-35 programına yeniden dahil etmek üzerinde düşünüyor
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Çavuşoğlu: ABD Türkiye'yi F-35 programına yeniden dahil etmek üzerinde düşünüyor

58 dakika önce

Çavuşoğlu: ABD Türkiye'yi F-35 programına yeniden dahil etmek üzerinde düşünüyor

Çavuşoğlu: ABD Türkiye'yi F-35 programına yeniden dahil etmek üzerinde düşünüyor, System.String[]

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye'yi F-35 savaş jetleri programına yeniden dahil etmek üzerinde düşündüğünü söyledi.


ABD'nin New York şehrinde açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Gelinen noktadan memnun değiliz. Amerikalılara bunu açıkça söyledik. ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü temizleriz." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:45 
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