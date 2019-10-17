Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Dışişleri Bakanlığı'nda heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan toplantı, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:34 Kaynak: AA
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