Çavuşoğlu abd ve iran'dan gelen sağduyulu mesajları destekliyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu abd ve iran'dan gelen sağduyulu mesajları destekliyoruz - Son Dakika

Çavuşoğlu abd ve iran'dan gelen sağduyulu mesajları destekliyoruz

7 saat önce

Çavuşoğlu ABD ve İran'dan gelen sağduyulu mesajları destekliyoruz.

Çavuşoğlu ABD ve İran'dan gelen sağduyulu mesajları destekliyoruz

Çavuşoğlu abd ve iran'dan gelen sağduyulu mesajları destekliyoruz

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:48 Kaynak: DHA
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