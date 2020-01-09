Çavuşoğlu abd ve iran'dan gelen sağduyulu mesajları destekliyoruz - Son Dakika

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Çavuşoğlu abd ve iran'dan gelen sağduyulu mesajları destekliyoruz
7 saat önce
Çavuşoğlu ABD ve İran'dan gelen sağduyulu mesajları destekliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:48 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu ABD ve İran'dan gelen sağduyulu mesajları destekliyoruz
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