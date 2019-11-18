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Çavuşoğlu: "(ABD ve Rusya ile Suriye'nin kuzeyi için) Mutabakatın gereğini yaptılar mı şu ana...
6 saat önce
Çavuşoğlu: "(ABD ve Rusya ile Suriye'nin kuzeyi için) Mutabakatın gereğini yaptılar mı şu ana kadar, hayır yapmadılar.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:00 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "(ABD ve Rusya ile Suriye'nin kuzeyi için) Mutabakatın gereğini yaptılar mı şu ana kadar, hayır yapmadılar. Yapılması lazım."
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