Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(ABD ve Rusya ile Suriye'nin kuzeyi için) Mutabakatın gereğini yaptılar mı şu ana...
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: '(ABD ve Rusya ile Suriye'nin kuzeyi için) Mutabakatın gereğini yaptılar mı şu ana... - Son Dakika

Çavuşoğlu: "(ABD ve Rusya ile Suriye'nin kuzeyi için) Mutabakatın gereğini yaptılar mı şu ana...

6 saat önce

Çavuşoğlu: "(ABD ve Rusya ile Suriye'nin kuzeyi için) Mutabakatın gereğini yaptılar mı şu ana kadar, hayır yapmadılar.

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu: "(ABD ve Rusya ile Suriye'nin kuzeyi için) Mutabakatın gereğini yaptılar mı şu ana kadar, hayır yapmadılar. Yapılması lazım."

Suriye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:00 Kaynak: AA
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