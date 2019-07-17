Çavuşoğlu Afgan mevkidaşı Rabbani ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Selahaddin Rabbani ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:45 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Afganistan
Dışişleri Bakanı Selahaddin Rabbani ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu Afgan mevkidaşı Rabbani ile Ankara
'da Dışişleri Bakanlığı
Resmi Konutu'nda görüştü.
Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, "Afganistan Dışişleri Bakanı kardeşim Selahaddin Rabbani ile Afganistan barış süreci ve bölgedeki gelişmeleri ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.
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