Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu Afgan mevkidaşı Rabbani ile görüştü
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Çavuşoğlu Afgan mevkidaşı Rabbani ile görüştü

3 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Selahaddin Rabbani ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu Afgan mevkidaşı Rabbani ile görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Selahaddin Rabbani ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu Afgan mevkidaşı Rabbani ile Ankara'da Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda görüştü.
Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Afganistan Dışişleri Bakanı kardeşim Selahaddin Rabbani ile Afganistan barış süreci ve bölgedeki gelişmeleri ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.
Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:45 Kaynak: AA
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