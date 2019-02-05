Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu Afganistan Cumhurbaskani Birinci Yardımcısı Raşid Dostum ile Görüştü

Çavuşoğlu Afganistan Cumhurbaskani Birinci Yardımcısı Raşid Dostum ile Görüştü

1 saat önce

Çavuşoğlu Afganistan Cumhurbaskani birinci yardımcısı Raşid Dostum ile görüştü(Tür: Ankara)

Çavuşoğlu Afganistan Cumhurbaskani birinci yardımcısı Raşid Dostum ile görüştü

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:00 Kaynak: DHA

Ankara, Afganistan, Güncel
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