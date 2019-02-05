Çavuşoğlu Afganistan Cumhurbaskani Birinci Yardımcısı Raşid Dostum ile Görüştü
1 saat önce
Çavuşoğlu Afganistan Cumhurbaskani birinci yardımcısı Raşid Dostum ile görüştü(Tür: Ankara)
Çavuşoğlu Afganistan
Cumhurbaskani birinci yardımcısı Raşid Dostum ile görüştü
(Tür: Ankara
)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:00 Kaynak: DHA
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