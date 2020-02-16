Çavuşoğlu, afganistan cumhurbaşkanı gani ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, afganistan cumhurbaşkanı gani ile görüştü
7 saat önce
Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştüAlmanya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar kapsamında geldiği Almanya'nın Münih kentinde Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:22 Kaynak: DHA
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