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Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü
14 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar kapsamında geldiği Almanya'nın Münih kentinde Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:46 Kaynak: DHA
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