Çavuşoğlu Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dostum ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum ile görüştü.



Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'u ağırladı.



Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Görüşmemizde Afganistan'ın barış ve uzlaşı sürecini ele aldık. Tüm Afgan kardeşlerimize desteğimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

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